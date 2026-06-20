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Ue, Meloni: "Italia ruolo leader, Roma sia sede permanente per Fii"

Ue, Meloni: "Italia ruolo leader, Roma sia sede permanente per Fii"

(Adnkronos) - "L'Italia intende svolgere un ruolo di primo piano quale porta dell'Europa nel Mediterraneo". Così il premier Giorgia Meloni in un video messaggio da Evian a Fii Europe. "Spero che Roma possa diventare sede permanente per questo lavoro", auspica il presidente del Consiglio. "Abbiamo...

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(Adnkronos) – “L’Italia intende svolgere un ruolo di primo piano quale porta dell’Europa nel Mediterraneo”. Così il premier Giorgia Meloni in un video messaggio da Evian a Fii Europe. “Spero che Roma possa diventare sede permanente per questo lavoro”, auspica il presidente del Consiglio. “Abbiamo bisogno di autonomia strategica”, sottolinea affermando che “l’Europa deve essere pronta ad usare la sua forza geopolitica e geoeconomica per rafforzare le sinergie con i nostri partner”.

 

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