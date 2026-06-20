Bagnaia vince sprint MotoGp in Repubblica Ceca, cade Bezzecchi: ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata

(Adnkronos) - Pecco Bagnaia c'è e oggi, sabato 20 giugno, vince la gara sprint della MotoGp in Repubblica Ceca. Sul podio con lui Ai Ogura sull'Aprilia Trackhouse (che era partito in pole) e Marc Marquez, sull'altra Ducati. Sul circuito di Brno il torinese mette in pista una gara perfetta con le...