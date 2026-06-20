In un colpo di scena che ha visto tre tentativi falliti, la società BTS-Most Holdingdi proprietà del miliardario di origini cecene Ruslan Baisarovha finalmente acquisito il controllo di Yuzhuralzolotouno dei più grandi produttori d’oro della Russia. L’asta, tenutasi il 19 giugnoha visto la società vincere con un’offerta di 93,16 miliardi di rublipari a circa 1,1 miliardi di dollari.

L’asta, organizzata secondo il sistema Dutchha visto il prezzo iniziale di 162 miliardi di rubli scendere progressivamente fino a raggiungere il prezzo finale. Questo è solo l’ultimo capitolo di una storia che ha visto il valore delle azioni di Yuzhuralzoloto subire un calo significativo.

Un percorso accidentato verso l’acquisizione

La strada verso l’acquisizione di Yuzhuralzoloto è stata tutt’altro che lineare.

Le prime tre aste, tenutesi rispettivamente l’18 maggioil 26 maggio e il 10 giugnoerano state dichiarate nulle per mancanza di offerte qualificate. Il valore iniziale delle azioni era stato fissato a 162 miliardi di rublima con il passare del tempo e l’assenza di offerte, il prezzo è sceso fino a raggiungere i 93,16 miliardi di rubli.

Secondo fonti vicine al processo di offerta, il prezzo era quasi sceso al livello minimo di 81 miliardi di rubli prima che iniziasse la fase di rilancio. Questo calo significativo rispetto al valore iniziale riflette le difficoltà che il governo russo ha incontrato nel trovare acquirenti per le azioni di Yuzhuralzoloto.

Il contesto dell’acquisizione

Yuzhuralzoloto e le sue affiliate erano state sequestrate l’anno scorso, nel con l’accusa che il loro ex proprietario, il miliardario parlamentare Konstantin Strukovavesse utilizzato la sua posizione nella legislatura regionale di Chelyabinsk per prendere illegalmente il controllo delle attività. Questo sequestro fa parte di una serie di confische di aziende private da parte del governo russo, stimate in decine di miliardi di dollariiniziate con l’invasione su larga scala dell’Ucraina.

Ruslan Baisarov, presidente del consiglio di amministrazione di BTS-Most Holding, è sotto sanzioni britanniche. Il Regno Unito accusa Baisarov di trarre beneficio o sostenere il governo russo in qualità di capo di un’azienda strategicamente significativa nel settore delle infrastrutture di trasporto.

Implicazioni per il futuro

L’acquisizione di Yuzhuralzoloto da parte di BTS-Most Holding per un prezzo significativamente inferiore al valore iniziale potrebbe stabilire un precedente per future vendite di beni confiscati. Se il governo russo ha ulteriori beni da liquidare, e con stime che parlano di 50 miliardi di dollari in beni confiscati, gli acquirenti ora sanno che possono aspettare e negoziare da una posizione di forza.

Yuzhuralzoloto non è un’azienda di piccole dimensioni. Nel 2026ha prodotto 385.800 once troy di oro, posizionandosi tra i principali produttori d’oro della Russia. La sua acquisizione da parte di BTS-Most Holding potrebbe avere implicazioni significative per il settore minerario del paese.