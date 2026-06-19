Dal 19 giugno entrano in vigore nuove regole che cambiano in modo significativo il telemarketing nel settore di luce e gas. I call center non potranno più contattare i consumatori per finalità commerciali senza un consenso preventivo, con l’obiettivo di ridurre le chiamate indesiderate e rendere più trasparenti i contratti energetici. La misura rafforza la tutela degli utenti e introduce controlli più severi contro le pratiche commerciali non autorizzate.

Telemarketing luce e gas, cambia tutto per i call center: nuove regole per le telefonate

Da oggi, venerdì 19 giugno, entra ufficialmente in vigore una stretta importante sul telemarketing nel settore di luce e gas: le aziende non potranno più contattare telefonicamente i consumatori per proporre offerte commerciali se non in presenza di un consenso esplicito e preventivo.

La novità punta a ridurre le chiamate indesiderate e a contrastare la pratica dei contratti attivati tramite contatti non richiesti, rafforzando la tutela degli utenti.

La normativa stabilisce inoltre un divieto generale di promozione commerciale telefonica non autorizzata, che comprende anche l’invio di messaggi. I contratti conclusi in violazione delle regole saranno considerati privi di validità e quindi annullabili.

Le disposizioni prevedono eccezioni solo nei casi in cui sia il consumatore a contattare l’azienda oppure abbia espresso chiaramente il consenso a ricevere offerte. La responsabilità di dimostrare la regolarità del contatto ricade sull’operatore, che dovrà anche utilizzare numeri telefonici riconoscibili e identificabili. Il provvedimento è stato introdotto dalla Legge 49/2026, collegata al Decreto Bollette 2026, e integrato nell’articolo 51 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) con i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater.

Controlli, sanzioni e sviluppi del telemarketing: più trasparenza e nuove tutele per i consumatori

Il sistema di vigilanza prevede strumenti più rigidi per contrastare le pratiche scorrette: i consumatori potranno segnalare eventuali violazioni al Garante per la protezione dei dati personali e all’AGCOM, che potrà anche disporre la sospensione delle linee telefoniche utilizzate per le chiamate non autorizzate. In caso di segnalazioni numerose, il Garante potrà richiedere ulteriori interventi restrittivi.

Tra le misure ancora in fase di definizione figura anche l’introduzione di un codice identificativo univoco a tre cifre per gli operatori energetici, pensato per rendere immediata la riconoscibilità del chiamante e limitare fenomeni come spoofing e spam telefonico. Il provvedimento rappresenta, secondo il Codacons, una vera svolta nella tutela dei consumatori, soprattutto contro il telemarketing aggressivo e le attivazioni contrattuali non trasparenti, anche se il percorso normativo non è ancora concluso.

Restano infatti alcune criticità: per il momento, le nuove regole riguardano esclusivamente il settore di luce e gas e non si estendono alla telefonia fissa e mobile, anche se ulteriori interventi legislativi potrebbero ampliarne presto l’ambito. Parallelamente, viene introdotta un’ulteriore novità a favore dei consumatori online: i siti di e-commerce dovranno garantire strumenti più semplici per esercitare il diritto di recesso, rendendo più immediata la procedura di reso per acquisti digitali.