Crisi superata e ritorno di fiamma per Alvaro Morata e Alice Campello, di nuovo insieme in pubblico a Madrid.

Negli ultimi mesi si è parlato spesso della relazione tra Alvaro Morata e Alice Campello, segnata da crisi, separazioni e riconciliazioni. Dopo un periodo di forte distanza, la coppia è tornata a mostrarsi insieme in pubblico, alimentando le voci di un possibile nuovo riavvicinamento.

Crisi matrimoniale tra Alvaro Morata e Alice Campello e nuovi tentativi di riconciliazione

La loro storia sentimentale, iniziata con il matrimonio nel 2017, è stata segnata da diverse tappe importanti: la nascita dei gemelli Leonardo e Alessandro (2018), poi Edoardo (2020) e infine Bella (2023). Dopo l’annuncio della separazione nel 2024, i due avevano provato a ritrovarsi nel 2025, ma all’inizio del 2026 sarebbe arrivato un nuovo allontanamento, con Morata trasferitosi in un appartamento vicino mentre Campello restava con i quattro figli.

Nonostante le difficoltà, entrambi hanno sempre escluso la presenza di terze persone e mantenuto toni rispettosi, soprattutto per il benessere dei bambini. In un’intervista a Verissimo, Campello aveva raccontato: “L’amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi. Io dopo il parto di Bella sono quasi morta ed è una cosa che mi ha cambiata, non stavo bene.

Anche lui non stava bene. Ha un lavoro molto complicato in cui subisce tanta pressione”.

Dopo mesi di alti e bassi, oggi i due sembrano voler dare una nuova possibilità alla loro famiglia, suggerendo un possibile nuovo capitolo insieme.

Alvaro Morata e Alice Campello: il gesto d’amore dopo il ritorno di fiamma

Tra segnali di riavvicinamento e smentite indirette delle voci di crisi, Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati sotto i riflettori come coppia unita. L’occasione è stata la presentazione di “La Plaza New” a Madrid, dove i due sono arrivati mano nella mano, sorridenti e visibilmente complici sul red carpet, regalando ai presenti selfie, autografi e atteggiamenti distesi che hanno contribuito a raffreddare le indiscrezioni su una nuova rottura.

Le prime voci di un possibile riavvicinamento erano già circolate nelle settimane precedenti, dopo la loro comparsa insieme al concerto di Bad Bunny allo Stadio Metropolitano di Madrid. Da quel momento, la coppia avrebbe iniziato a mostrarsi nuovamente in pubblico con maggiore frequenza, fino a questa uscita ufficiale che sembra confermare il tentativo di ricostruire il rapporto dopo un periodo di distanza e incertezze.

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