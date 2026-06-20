Solo pochi giorni fa l'annuncio di un nuovo tentativo per salvare la relazione e ora, invece, l'amore è giunto al capolinea.

“Ci abbiamo provato, ma ora è proprio finita“. Così un ex volto di “Temptation Island” ha annunciato al fine della propria relazione. Ecco tutti i dettagli.

“E’ finita”: l’annuncio della popolare coppia vip

Una ex protagonista del reality dei sentimenti, “Temptation Island“, ha annunciato sul proprio profilo Instagram la fine della relazione con il campione di Wabba BB.

Stiamo parlando di Vittoria Bricarello che, dunque, è tornata single. Vittoria, come ricorderete, era entrata al reality dei sentimenti con l’allora fidanzato Alex Pretti, storia che poi è però terminata. Vittoria ha iniziato così a frequentare uno dei tentatori nonché campione di Wabba BB, Filippo Biagini, relazione la loro che ha fatto sognare i fan.

Già da diverse settimane si parlava di crisi, con la Bricarello che solo pochi giorni fa aveva detto che lei e Filippo stavano provando a dare una nuova possibilità alla loro storia. Ora però ecco l’annuncio della rottura.

Amore al capolinea, l’annuncio della nota coppia vip: “Ci abbiamo provato, ma ora è proprio finita”

Ci hanno provato, ma la storia d’amore tra Vittoria Bricarello e Filippo Biagini è giunta al capolinea, come annunciato dall’ex protagonista di “Temptation Island” sui social: “Niente amiche ci abbiamo provato in sti giorni ma a nulla è servito quindi finita definitivamente. Ma tanto lo sapete che nonostante mi aveste avvisata in tante su di lui, ho il mirino per gli ‘uomini’ sbagliati… Ma questo non mi ferma dall’accontentarmi MAI. Mai perdere se stesse per far contento un uomo. Peccato il ‘ricordino’ che mi ha lasciato, ma anche questa la supereremo, come sempre”. Al momento non sono stati forniti dettagli sul motivo della rottura.