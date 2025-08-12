Dopo Temptation Island, Alex Petri e Vittoria Bricarello finiscono sotto i riflettori tra polemiche online e voci su un possibile ritorno di fiamma.

Dopo i momenti di tensione e i colpi di scena a Temptation Island, Alex Petri torna al centro dell’attenzione. Recentemente, l’ex volto del reality è stato coinvolto in una situazione con Vittoria Bricarello, sua ex fidanzata, scatenando così rumors e supposizioni su un possibile tradimento nella sua relazione attuale.

Temptation Island, Alex Petri e l’ex Vittoria Bricarello di nuovo vicini? L’indiscrezione

L’ex protagonista di Temptation Island, Vittoria Bricarello, è tornata a parlare del suo ex compagno Alex Petri, con cui aveva condiviso il percorso nel programma condotto da Filippo Bisciglia. In una serie di post pubblicati su Instagram, la ragazza ha condiviso presunti screenshot di conversazioni private che, a suo dire, Petri le avrebbe inviato. In questi messaggi, lui avrebbe parlato in termini poco lusinghieri della sua attuale fidanzata Arianna e le avrebbe chiesto di confermare il blocco sui social per evitare reazioni della compagna.

“Ti ho bloccato su IG che quella faceva la pazza. Se ti scrive conferma che sei bloccata. Non ne posso più te lo giuro. Manco mia madre. Sei bloccata ovunque dille così”, avrebbe scritto l’ex protagonista del programma tv alla donna.

Bricarello avrebbe poi accusato l’ex di essere “falso” e di continuare a comportarsi come durante il programma, sostenendo che la sua relazione attuale sia solo una “vetrina” di facciata.

“Ancora sei porco e falso come hai sempre fatto nel programma e anche fuori. Quindi forse il problema non ero io visto che ancora OSI dare la colpa a me! Continuate pure a girare le vostre storie di fake amore sui social, che state insieme solo per sfruttarvi a vicenda. Siete una coppia e parlate ancora di me. Da mesi non fate altro che lanciare bugie, frecciatine e raccontarvi favole. Voi fate e dite, io continuo a rispondervi con le prove“.

Il presunto riavvicinamento e le voci di tradimento

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal blogger Lorenzo Pugnaloni, nonostante i toni accesi degli ultimi mesi, tra Bricarello e Petri ci sarebbe stato un riavvicinamento. Le segnalazioni parlano di un presunto tradimento da parte di Alex ai danni della sua nuova compagna, proprio con l’ex fidanzata.

La coppia aveva partecipato a Temptation Island nel 2024, uscendo separata dopo che Vittoria aveva iniziato una conoscenza con il tentatore Simone Dell’Agnello. A distanza di un anno, le voci li descrivono nuovamente in contatto, ma nessuno dei diretti interessati ha rilasciato conferme ufficiali su questo aspetto.