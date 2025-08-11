Matteo Vitali e Siria Pingo, protagonisti di “Temptation Island 2024” si sono lasciati, dopo che avevano deciso di darsi una seconda possibilità durante il reality dei sentimenti. Ora ecco che Matteo ha già trovato un nuovo amore.

Temptation Island: la storia tra Matteo Vitali e Siria Pingo

Matteo Vitali e Siria Pingo sono stati una delle coppie protagoniste dell’edizione del 2024 di “Temptation Island.

” Nel corso del reality dei sentimenti ci sono stati alti e bassi ma, alla fine, i due avevano deciso di darsi una possibilità e sono usciti insieme dal programma condotto da Filippo Bisciglia. All’inizio sui social si sono mostrati uniti e affiatati ma le cose poco dopo hanno cominciato a peggiorare e la stessa Siria, sui social, aveva annunciato la fine della loro storia d’amore: “entrambi abbiamo capito di non poter stare insieme. Ci siamo lasciati in buoni rapporti.” Ora la notizia che Matteo ha una nuova fidanzata.

Temptation Island, nuova fiamma per Matteo Vitali: con chi ha dimenticato Siria Pingo

A distanza di qualche mese dalla fine della relazione con Siria Pingo, ecco che Matteo Vitali pare proprio aver ritrovato l’amore. Sui social, infatti, è lui stesso a ad aver postato alcune stories mentre bacia una ragazza in discoteca. Di chi si tratta? Di Claudia Tata. Non è un volto legato al mondo dello spettacolo, ha inoltre il profilo privato, quindi di lei non si sa altro. Pare però che lei e Matteo siano molto felici insieme.