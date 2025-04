Insieme avevano partecipato alla scorsa edizione di “Temptation Island”, mettendo così alla prova il loro amore. Ora arriva la notizia che tra Siria Pingo e Matteo Vitali è finita. Ecco perché.

Temptation Island, è finita tra Siria e Matteo

Avevano messo alla prova il loro amore nell’ultima edizione di “Temptation Island“, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Nonostante siano usciti ancora come coppia dal programma tv, ora arriva la notizia che la storia d’amore tra Siria Pingo e Matteo Vitali è giunta al capolinea. A distanza quindi di quasi un anno qualcosa tra i due si è rotto, e i due giovani hanno di prendere due strade diverse. Ma, come mai? Perché si sono lasciati?

Temptation Island, è finita tra Siria e Matteo: la verità dietro la rottura

Come abbiamo appena visto, Siria e Matteo, ex concorrenti di “Temptation Island”, si sono lasciati. A dare la notizia della rottura è stata la Pingo su TikTok, poi ha aggiunto ulteriori dettagli al blogger Lorenzo Pugnaloni: “avevamo deciso di prenderci una pausa, poi ci siamo rivisti ma il giorno dopo abbiamo litigato. Da allora non ci siamo più sentiti. Lui ha provato a scrivermi, ma io non me la sono sentita di rispondergli. Per adesso credi sia meglio così, lasciarci questo spazio. Non ci siamo lasciati con rancore, ma le stesse che non mi stavano bene continuavano a pesarmi.” Tra i motivi della rottura è che Matteo asseriva che lei fosse troppo concentrata sul suo lavoro. Nonostante la decisione di chiudere la storia, Siria ha ammesso di stare molto male, è come se le mancasse la terra sotto i piedi.