Dopo Temptation Island, Sonia B e Simone sarebbero tornati insieme. Ecco cosa è successo.

Sonia Barrili e Simone Margagliotti, la coppia più discussa di questa ultima edizione di Temptation Island, ci riservano nuovi colpi di scena. Dopo il tradimento di lui con una tentatrice e poi, la notizia della gravidanza di Sonia, ecco cosa è successo.

Temptation Island, Sonia B e Simone di nuovo una coppia? “Visti insieme. Clima sereno”

Sonia Barrili e Simone Margagliotti, coppia tra i protagonisti di Temptation Island, hanno fatto e continuano a far discutere. Dopo i tradimenti di lui con una tentatrice di Temptation, lei lo aveva lasciato al falò di confronto. Ma un mese dopo, i due avevano detto di volerci riprovare, dopo la rivelazione della gravidanza di Sonia. A distanza di poco, però, era arrivata l’indiscrezione di Amedeo Venza, “Non stanno insieme”.

Colpo di scena, Sonia B e Simone: “Visti insieme”

Arriva, però, il nuovo colpo di scena: Simone e Sonia B sono tornati insieme. A rivelarlo è l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che ha pubblicato una foto esclusiva, risalente a giovedì 7 agosto 2025, che ritrae Simone e Sonia insieme al bar più affiatati che mai. Sarà davvero un ritorno di fiamma o soltanto un rapporto di “quiete”, per il bene del bambino in arrivo? Che i due abbiano fatto “pace” in qualche modo, è sicuro.