La foto che li ritrae insieme ha fatto scatenare il gossip. Ma cosa c'è davvero tra Perla e l'ex di Temptation?

Perla Vatiero, ex protagonista di Temptation Island e del Gf, torna a far parlare di sé. L’influencer è al centro del gossip dopo essere stata avvistata in compagnia di un ex di Temptation Island in Calabria…

Perla Vatiero al centro del gossip, avvistata con Rosario Guglielmi, ex di Temptation Island: le ipotesi

In queste ore si parla di Perla Vatiero, al centro del gossip, dopo il presunto flirt con Cady, ma perché ora? L’influencer napoletana è stata avvistata in Calabria insieme a un protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island.

Di chi si tratta e cosa ci facevano insieme?

Rosario e Lucia, ritorno di fiamma?

L’ex di Temptation con cui è stata vista Perla è Rosario Guglielmi, di cui già si stava parlando dopo essere stato paparazzato insieme alla sua ex fidanzata Lucia Ilardo. A condividere i video dei due di Temptation era stato Lorenzo Pugnaloni.

Nel filmato si vede Rosario dare un caloroso abbraccio di saluto ad Antonio Panico e Valentina Riccio in stazione, prima di stringere con affetto anche la sua ex Lucia, per poi dirigersi verso il treno. Pace fatta tra i due ex, dopo il tradimento di lei?

Perla Vatiero insieme a Rosario di Temptation Island, nuova fiamma?

E poi, in queste ore, è stato pubblicato uno scatto che ritrae insieme i due ex di Temptation, Perla e Rosario, insieme in Calabria. La foto è stata fatta da Claudia Mariani, blogger appassionata di gossip, spesso attiva su Tik Tok.

Nello scatto Perla e Rosario camminano fianco a fianco, ma non c’è nulla che possa far intendere che tra i due ci sia un legame d’amore o una passione! A confermarlo è Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip, che su Instagram ha spiegato che i due si sarebbero incontrati solo per lavoro: “Nessun gossip strano, incontro di lavoro”, ha scritto Pugnaloni.

A rincarare la dose è anche Alessandro Rosica: “Non potrebbe mai esserci niente tra loro due. Si sono conosciuti tramite amici in comune”, scrive. Ma mai dire mai! Da tempo single, dopo la storia tormentata, vissuta sotto le telecamere, con Mirko Brunetti, Perla sarà in cerca dell’amore?