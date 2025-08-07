Dopo la recente fine della relazione con Mirko Brunetti, Perla Vatiero sembra essere al centro di nuovi rumors che coinvolgono Cady Gueye. I due sono stati avvistati più volte insieme, scatenando così il gossip su un possibile nuovo flirt. Tra sguardi complici e incontri ravvicinati, i fan non possono fare a meno di chiedersi se tra Perla e Cady sia nato qualcosa di più di una semplice amicizia.

Ma cosa c’è davvero dietro queste voci?

La fine con Mirko Brunetti e le nuove indiscrezioni su Perla Vatiero

Dopo la conclusione della relazione con Mirko Brunetti, avvenuta poco tempo dopo il Grande Fratello, Perla Vatiero avrebbe tentato di ricucire il rapporto con l’ex compagno, ma senza successo. Nel frattempo, Brunetti ha presentato pubblicamente la sua nuova fidanzata Silvia Ghio, mentre la vincitrice del reality ha dichiarato di essere aperta a nuove possibilità sentimentali.

Negli ultimi giorni, però, i sostenitori di Perla hanno iniziato a vociferare che potrebbe esserci un nuovo interesse amoroso: si parla infatti di un possibile flirt con l’imprenditore 28enne Cady Gueye.

Perla Vatiero e Cady Gueye insieme dopo Mirko Brunetti? Chi è la presunta fiamma

Originario di Lecco ma residente a Milano, Cady è cofondatore della startup Ressentia, specializzata nella trasformazione di magliette sportive in sculture di design, un’attività che lo mette in contatto con diversi personaggi famosi del mondo del calcio. Nonostante l’interesse mediatico, per ora né Perla né Cady hanno confermato o smentito le voci, lasciando spazio a ipotesi e attesa.

Perla Vatiero e Cady Gueye insieme dopo Mirko Brunetti? Spunta il gossip sul nuovo flirt

Un video condiviso dal giovane imprenditore sul suo profilo TikTok ha alimentato le ipotesi: nelle immagini, Gueye e Perla appaiono molto vicini, scambiandosi sorrisi, risate e persino un bacio, il tutto accompagnato dalla canzone “Devastante” di Olly.

Fanpage ha approfondito la questione, cercando conferme sulla presunta frequentazione tra Perla Vatiero e Cady Gueye. Secondo fonti vicine all’imprenditore, tra i due ci sarebbe stato un breve flirt durante le vacanze estive in Sardegna, anche se al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. L’indagine giornalistica ha quindi suggerito che, sebbene il legame possa essere ancora superficiale, qualcosa di più di una semplice amicizia potrebbe essere nato tra i due.