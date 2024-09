Perla Vatiero è stata scartata come opinionista del Grande Fratello? E’ questa la domanda più gettonata degli ultimi giorni, dopo che qualcuno ha svelato i retroscena che hanno portato alla scelta di Beatrice Luzzi come collega di Cesara Buonamici.

Perla Vatiero scartata come opinionista del Grande Fratello?

Secondo una notizia lanciata sui social da alcuni esperti di gossip e tv, Perla Vatiero è stata scartata come opinionista del Grande Fratello a causa del suo manager. Al suo posto è stata scelta Beatrice Luzzi. E’ andata davvero così oppure l’attrice dai capelli rossi è sempre stata la prima scelta? A svelare la verità è stata la stessa Perla.

Le parole di Perla Vatiero

Via Instagram, la Vatiero ha raccontato:

“Rispondo ad un po’ di domande, soprattutto a questa qui, perché a me questa domanda mi ha fatto ridere. Non proprio la domanda in sé per sé, ma la notizia che sta girando, del fatto che io sono stata scartata come opinionista del Grande Fratello. Cioè ragazzi, tornando un attimo alla realtà delle cose… Anche se, credetemi, appena l’ho letta io sono rimasta anche lusingata del fatto che voi avete questa aspettativa così grande su di me”.

Perla ha candidamente ammesso che non le hanno mai proposto di diventare opinionista del Grande Fratello, quindi non è stata scartata e Beatrice è sempre stata la prima scelta.

Beatrice Luzzi prima e unica scelta del Grande Fratello

Perla, oltre a non avere “esperienza televisiva“, non ha neanche un bagaglio culturale adatto per ricoprire il ruolo di opinionista del Grande Fratello. Beatrice non è soltanto una professionista, ma ha anche una dialettica e una padronanza di linguaggio non indifferente. La Vatiero ha ammesso che non sarebbe in grado di gestire l’intera diretta del reality, per cui “è giusto che lo facciano persone con tanta esperienza lavorativa“.