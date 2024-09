Beatrice Luzzi opinionista del Grande Fratello: Cesara Buonamici non la prend...

Beatrice Luzzi opinionista del Grande Fratello: Cesara Buonamici non la prend...

Beatrice Luzzi opinionista del Grande Fratello: come ha reagito Cesara Buonamici? L'atmosfera è tesa.

Durante l’ultima registrazione di Verissimo, Beatrice Luzzi è stata annunciata come seconda opinionista del Grande Fratello. Stando ad alcuni voci di corridoio, la collega Cesara Buonamici non l’ha presa per niente bene.

Beatrice Luzzi opinionista del Grande Fratello: la reazione di Cesara Buonamici

L’annuncio arriva da Davide Maggio: Beatrice Luzzi è la seconda opinionista della nuova edizione del Grande Fratello. L’attrice, che l’anno scorso ha vestito i panni di concorrente, è stata promossa e adesso affiancherà Cesara Buonamici. Stando a quanto sostiene TvBlog, il mezzo busto del Tg5 non ha gradito per niente la scelta di Alfonso Signorini.

Cesara Buonamici non contenta di avere Beatrice al suo fianco

Su TvBlog si legge:

“Sagace e puntuta al punto giusto, Beatrice Luzzi farà dunque da controcanto alla sua nuova collega al GF Cesara Buonamici, che pare non sia al settimo cielo dopo aver saputo di questa eventualità”.

In effetti, durante la scorsa edizione del Grande Fratello, Cesara e Beatrice hanno avuto diverse discussioni.

Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici: i vecchi attriti

Lo scorso anno, quando la Buonamici era opinionista unica del Grande Fratello e la Luzzi concorrente, le due si sono scontrate più e più volte. Cesara non ha mai speso parole encomiabili per Beatrice e ha quasi sempre preso le difese dei suoi nemici. Di certo, l’attrice se la sarà legata al dito e sarà divertente vedere come affronteranno questa nuova avventura.