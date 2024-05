Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Cesara Buonamici è stata confermata come opinionista del GF. Non solo, sembra che i vertici Mediaset stiano pensando di affidarle anche la conduzione di Pomeriggio 5.

Cesara Buonamici confermata al GF: l’indiscrezione

Stando ad un’indiscrezione lanciata da TvBlog, Cesara Buonamici è stata confermata come opinionista del GF. Sembra che Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini siano rimasti molto soddisfatti dal modo con cui ha ricoperto il ruolo nella passata edizione.

Cesara Buonamici al GF: sola o in compagnia?

Cesara Buonamici è stata confermata al GF, ma non si sa ancora se continuerà ad essere l’unica opinionista oppure se avrà una collega al suo fianco. Si vocifera che in ballo ci sia Beatrice Luzzi, ma si tratta solo di un’indiscrezione. Al momento, il mezzo busto del TG5 è l’unica certezza.

Cesara Buonamici verso la conduzione di Pomeriggio 5

Non solo come opinionista del GF, sembra che Pier Silvio Berlusconi stia pensando di affidare alla Buonamici anche la conduzione di Pomeriggio 5. L’Ad Mediaset starebbe valutando tra lei, Simona Branchetti e Veronica Gentili. Considerando che quest’ultima se la sta cavando bene al timone de Le Iene, la scelta dovrebbe ricadere sulle altre due. Anche in questo caso abbiamo una sola certezza: Myrta Merlino sarà fatta fuori.