Durante l’ultima puntata del GF, Cesara Buonamici ha commesso una gaffe di pessimo gusto. I telespettatori non si aspettavano una simile caduta di stile da lei.

GF: Cesara Buonamici: la gaffe è di pessimo gusto

Con la nuova avventura come opinionista del GF, Cesara Buonamici ha preso tanti consensi. Eppure, nel corso dell’ultima diretta ha commesso una gaffe di pessimo gusto che potrebbe far andare in fumo il lavoro fatto fino ad oggi. Il tutto è andato in scena quando ha commentato il triangolo formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

La gaffe di Cesara Buonamici al GF

Dopo che Beatrice Luzzi ha commentato il triangolo soffermandosi su Perla e sottolineando che lo sposerebbe subito perché è un “buon partito“, è stata la volta di Cesara. La Buonamici ha aggiunto:

“L’allora principe Carlo scelse Camilla rispetto a Diana e ora una è una regina l’altra non c’è più. (…) L’amore non fa fare scelte razionali”.

La gaffe è servita e i fan del GF sono arrivati ad accusare l’opinionista di bodyshaming.

Cesara Buonamici accusata di bodyshaming

Tralasciando il fatto che Cesara ha chiamato in causa Lady D che non c’è più, i fan non hanno gradito la sua gaffe perché ci hanno letto del bodyshaming. Il giudizio della giornalista Grazia Sanbruna sul Corriere della Sera riassume alla perfezione il pensiero del pubblico: