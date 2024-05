Chiara Ferragni ha condiviso una storia su Instagram in cui dimostrava il proprio affetto per Angelo Tropea, infiammando i fan

Chiara Ferragni è rientrata recentemente in Italia dopo il periodo passato a Los Angeles.

Chiara Ferragni, possibile flirt con Angelo Tropea

L’influencer ha trascorso il weekend in compagnia degli amici più stretti, tra cui l’ex manager Angelo Tropea, poi ha fatto ritorno nel suo lussuoso attico a CityLife. Durante il fine settimana gli impegni di Chiara sono stati numerosi, primo fra tutti la partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia, in programma a Roma dal 6 al 19 maggio. Presente alla competizione sportiva anche Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez. Le due donne, tuttavia, non sembrano essersi incontrate.

La storica amicizia

Domenica l’imprenditrice ha proseguito verso Capalbio, meta a lei molto cara. In sua compagnia c’era Angelo Tropea, da sempre una figura chiave sul lavoro e nel privato. “Io e Angi siamo migliori amici da 17 anni e sta trascorrendo tutti i fine settimana con me e io lo amo” ha dichiarato l’influencer in una storia su Instagram.

Gli esordi con Angelo Tropea

Angelo Tropea è stato parte integrante del team di Ferragni fin dagli inizi del blog “The Blonde Salad” e ha ricoperto il ruolo di PR e Marketing Manager per Chiara Ferragni Brand fino al 2018. Nonostante la sua decisione di intraprendere una strada diversa, ha sempre mantenuto un rapporto di profonda amicizia con la donna, dimostrandosi un solido punto di riferimento nella sua vita.