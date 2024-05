Chiara Ferragni in ansia per Fedez: la chiamata all'ex suocera

Chiara Ferragni, anche se sui social si mostra tranquilla, sarebbe preoccupata per le condizioni di salute di Fedez. Dopo l’ultimo ricovero, l’imprenditrice avrebbe chiamato l’ex suocera.

Chiara Ferragni in ansia per le condizioni di salute di Fedez

Stando a quanto rivelato da Il Messaggero, Chiara Ferragni sarebbe molto preoccupata per le condizioni di salute di Fedez. Dopo l’ultimo ricovero del rapper, avvenuto durante il weekend del 18 maggio, l’imprenditrice ha deciso di chiamare l’ex suocera Tatiana.

Chiara Ferragni ha chiamato l’ex suocera

Anche se lei e Fedez non sono più una coppia e non hanno un bel rapporto, Chiara ha deciso di chiamare l’ex suocera Tatiana. La Ferragni è molto preoccupata per le condizioni di salute del padre dei suoi figli e, ad essere sinceri, è anche normale che sia così.

Come sta Fedez?

Fedez, dopo che sono uscite notizie allarmanti sulle sue condizioni di salute, ha voluto rassicurare i fan. Via Instagram, ha fatto sapere:

“Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma niente di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”.

Per il momento, non si hanno altri aggiornamenti su Federico Lucia.