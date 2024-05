Secondo le ultime indiscrezioni, l’opinionista e l’ex concorrente di “Ballando con le Stelle” starebbero vivendo una relazione.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme alla mostra “Iconize”

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono apparsi insieme alla mostra “Iconize” di Stefano Mezzaroma, inaugurata sabato 18 maggio in zona Piazza Mazzini nella Capitale. All’evento hanno partecipato anche altre celebrità come Ilary Blasi, Alessia Fabiani e Angela Melillo. Tra gli invitati era previsto anche Paolo Bonolis, ma il noto conduttore, ormai ex marito di Sonia Bruganelli, non si è presentato.

Molto più di un’amicizia

La coppia è stata immortalata più volte dai paparazzi durante l’evento, dimostrando una notevole intesa. Pochi giorni fa, l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva rivelato che i due si frequentano da mesi, smentendo le loro affermazioni di semplice amicizia. L’assenza di Bonolis alla mostra, quindi, potrebbe essere legata a questa nuova relazione.

I rapporti con gli ex

Il conduttore di “Avanti un Altro” e l’ex moglie hanno mantenuto i rapporti, mostrandosi più volte insieme in pubblico. Angelo Madonia, invece, è single da quando ha concluso la relazione con la speaker Ema Stokholma. Resta da vedere se Sonia e Paolo torneranno a farsi vedere insieme e come evolverà il presunto flirt con Madonia.