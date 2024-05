Alessandro Greco protagonista dell'estate in Rai: ritorna in tv con Unomattin...

Alessandro Greco ha annunciato il suo ritorno in tv, nel salotto di Domenica In, da Mara Venier: condurrà Unomattina Estate

Alessandro Greco torna alla conduzione su Rai 1: sarà il nuovo padrone di casa di Unomattina Estate, che dal 3 giugno sostituirà fino a settembre Unomattina, alla conduzione con lui ci sarà Greta Mauro.

Il ritorno in tv di Alessandro Greco

Alessandro Greco è stato ospite a Domenica In per presentare la sua prossima conduzione in Rai e Mara Venier è apparsa molto entusiasta dalla notizia:

«Ho letto che torni in tv. Era ora. Era ora perché sei bravo. Sono felice per te perché te lo meriti e te lo dico da un bel po’».

Per il conduttore un ritorno su Rai 1 a distanza di cinque anni, dopo la conduzione nel 2019 di Miss Italia. Da quell’ultima esperienza, abbiamo rivisto Alessandro Greco in tv in veste, non più di conduttore, ma di concorrente. In queste ultime stagioni, infatti, il pubblico lo ha rivisto tra Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show, mentre su Rai 2 con due format culinari come Dolce Quiz e Cook 40′.

Unomattina Estate in onda su Rai 1

Ad Unomattina Estate, Alessandro Greco sarà al fianco di Greta Mauro, conduttrice e giornalista Rai: i due subentrano a Tiberio Timperi e Serena Autieri con il nuovo format che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 9.

Inoltre la visione della trasmissione sarà possibile anche in streaming attraverso la piattaforma RaiPlay sia on demand che in diretta.