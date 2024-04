Beatrice Luzzi ha vinto il Grande Fratello: è lei a spiegare perché

In una lunga intervista al settimanale Chi, Beatrice Luzzi si è raccontata un po’, spiegando anche perché, anche se arrivata seconda, ha vinto il Grande Fratello 2023.

Anche se al Grande Fratello è arrivata seconda, Beatrice Luzzi sente di aver vinto il reality più spiato d’Italia. Intervistata dal settimanale Chi, l’attrice ha fatto una sorta di recap della sua avventura nel loft di Cinecittà e ha svelato alcune dinamiche inerenti il programma di Alfonso Signorini. Ha dichiarato:

“Il mondo dello spettacolo è per antonomasia poco prevedibile, non puoi programmare la tua vita familiare. Ma la sfida più difficile è mentale : esprimere arte in forma di emozioni, di pensiero e di attività quando si hanno i figli non e semplice. Perché essere madre ti regala una felicità divina, ma richiede un’attenzione costante all’organizzazione della giornata, degli imprevisti ed è necessaria una visione pragmatica. Adesso che i ragazzi sono cresciuti, hanno 13 e 15 anni, posso approfittare di tutta la meraviglia dell’infanzia che mi hanno trasmesso e finalmente tornare alla mia natura artistica. E, quell’investimento, posso riscuoterlo”.

Dopo aver dedicato gli ultimi anni della sua vita ai figli, Valentino di 15 anni ed Elia di 13, Beatrice è pronta per tornare a lavoro. Il Grande Fratello le è servito anche a questo e, visti gli apprezzamenti ricevuti, si è resa conto di aver comunque vinto il reality. Ha dichiarato:

“Ho fatto lavori nell’ambito della comunicazione, della direzione creativa, della regia che non mi chiedevano di apparire. Se sei madre non puoi doverti truccare sempre, Stare attenta al cappelli, andare in palestra. Sono stata una madre devota , ho messo i ragazzi al primo posto. E l’ho fatto perché sapevo che doveva essere cosi, è il motivo per cui ho aspettato tanto ad avere figli. Ho avuto la fortuna di trovare l’uomo giusto al momento giusto, quando ero pronta a dedicarmi ad altre vite”.

Infine, Beatrice Luzzi ha parlato anche del Grande Fratello e di quello che il programma le ha lasciato. Ha dichiarato:

“Per me la Casa, insieme con tante difficoltà, è stata anche una sorta di ricreazione. Al GF devo una cosa importante: ho potuto prendere una pausa dalla responsabilità del quotidiano. I primi giorni, fino a quando non sono diventata bersaglio degli altri concorrenti, sono stata bene. Poi, in un certo senso, per difendermi, ho ripreso a lavorare. La storia con Giuseppe avrei voluto viverla con spensieratezza, perché, stando li dentro, provavo meno senso di colpa nel tradire la devozione verso la famiglia. Ed ero amareggiata quando ho capito che non c’erano le condizioni per farlo. lo e Giuseppe ci stavamo perdendo momenti belli che non avrei potuto recuperare fuori. Lui non lo sapeva, ma io si: la leggerezza, la possibilità di distrarmi da quelle che sono le responsabilità della vita… era difficile da capire per un ragazzo”.