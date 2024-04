Archiviata l’avventura al Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi ha confessato che vorrebbe condurre un programma. L’attrice, che ha deciso di accantonare la recitazione, sogna un format “tutto al femminile”.

Intervistata da Casa Chi, Beatrice Luzzi ha confessato che vorrebbe condurre un programma. La recitazione, almeno per il momento, è stata accantonata perché, per la sua esperienza, è poco dinamica e fatta soprattutto di attese. Adesso sogna la conduzione, magari di un format “tutto al femminile“.

Beatrice Luzzi ha ammesso:

“Per prima cosa vorrei fare un grande ritrovo con le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi. E poi mi piacerebbe condurre un programma tutto al femminile. Amo le donne e, non avendo figlie femmine, quando i miei figli portano a casa le loro amiche ci parlo per ore: hanno velocità, ritmo, ti raccontano le cose in maniera dettagliata, mentre i maschi ci mettono molto di più a dire mezza parola”.