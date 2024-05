Morto Morgan Spurlock, diventato famoso per Super Size Me: era malato

Morto Morgan Spurlock, conosciuto per Super Size Me: era malato

Morgan Spurlock, documentarista, regista e produttore, famoso per Super Size Me, è morto a 53 anni dopo una malattia.

Morgan Spurlock, documentarista, regista e produttore, diventato famoso per Super Size Me, è morto a 53 anni a New York per alcune complicazioni dovute al cancro. “È un giorno triste. Devo dire addio a mio fratello Morgan. Morgan ha dato così tanto attraverso la sua arte, le sue idee e la sua generosità. Oggi il mondo ha perso un vero genio creativo e un uomo speciale. Sono così orgoglioso di aver lavorato insieme a lui” ha dichiarato Craig Spurlock.

Morto Morgan Spurlock: il successo di Super Size Me e gli altri lavori

In Super Size Me, Spurlock, che era vegetariano, aveva documentato le conseguenze di una dieta basata solo sui prodotti di McDonald’s. Per un mese intero ha fatto colazione, pranzo e cena mangiando solo prodotti del fast food, per poi mostrare gli effetti psicologici e fisici di questa dieta estrema. Oltre ad ingrassare, mise a rischio i suoi organi, in modo particolare il fegato. Al ventesimo giorno il cardiologo lo invita a smettere o a correre subito in ospedale in caso di dolore al petto.

Tra gli altri suoi lavori ricordiamo il documentario “Che fine ha fatto Osama Bin Laden?” del 2008, lo speciale per i 20 anni dei Simpson, la collaborazione a Freakonomics, “Come ti vendo un film” e il documentario sulla band One Direction.