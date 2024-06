Iannone parla di Elodie: "Nel mio futuro c'è una famiglia"

Sono passate solo poche settimane dall’ultima intervista in cui Elodie si era lasciata andare a una bella dedica nei confronti del suo compagno di vita, Andrea Iannone. La cantante aveva spiegato di essere assolutamente felice nel suo rapporto con lui (nonostante alcune indiscrezioni, poi smentite, su una possibile rottura) e di essere pronta ad avere una famiglia con lui. A distanza di qualche tempo, questa volta è toccato a Iannone parlare di lei.

Iannone parla di Elodie: l’intervista

Il pilota ha rilasciato un’interessante intervista a ‘La repubblica’ in cui, tra le altre questioni, è intervenuto anche sul suo rapporto con l’ex fidanzata di Marracash: “Elodie è leggera, semplice, allegra e solare. Che meraviglia e che fortuna vivere con lei”. A domanda precisa su famiglia e figli, Iannone ha chiarito: “Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo futuro. Non faccio più programmi a lungo termine, in passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte. Ma sicuramente, nel mio futuro c’è anche una famiglia”.

Iannone parla di Elodie: la scritta sul casco

“Only one race, human race” – è la scritta sul casco del campione del motociclismo che ha dato spiegazione alla scelta: “Il simbolo della pace, i colori dell’arcobaleno. Sono tempi difficili: non apro più Instagram per evitare di vedere immagini di guerra, bimbi che muoiono. Con tanta visibilità, mi sembra giusto mandare almeno un messaggio: solo rispettando gli esseri umani, a prescindere dal colore della pelle, dall’orientamento sessuale, dalle idee politiche, dalla religione, si potrà riavere un po’ di serenità”.