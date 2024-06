Fedez, i programmi di Garance Authié: “Siete pronti per un’estate all’italiana?”

Fedez e Garance Authié sono la presunta coppia più chiacchierata del momento. La modella sta facendo dei programmi per un’estate all’italiana.

Fedez e Garance Authié sono la presunta nuova coppia più chiacchierata del momento. I due, dopo la brusca rottura con Chiara Ferragni, sono stati paparazzati in teneri atteggiamenti, ma secondo il post Instagram della donna ci sono dei progetti più importanti in vista.

Come testimoniato dai social network, la modella sta vivendo dei momenti molto felici e divertenti a Milano, come ha mostrato lei stessa nel suo ultimo post, in cui non c’è nessuna traccia di Fedez. “Siete pronti per un’estate all’italiana?” è la didascalia che ha colpito tutti, facendo pensare che si possa riferire anche al tempo che trascorrerà con il rapper.

Fedez e Garance: la storia della nuova coppia

Fedez e Garance Authié si sono conosciuti al Festival del Coachella, in California. Voci molto vicino al rapper hanno dichiarato che si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. I due sono stati paparazzati mano nella mano a Montecarlo in occasione del Gran Premio di F1 e da quel momento pare non si siano mai più lasciati, senza neanche preoccuparsi più di tanto di nascondersi. La modella ha postato un video in cui balla sulle note di Sexy Shop, nuovo singolo del rapper con Emis Killa, e ha anche assistito alla registrazione del video da dietro le quinte.