La frequentazione tra Fedez e Garance Authié prosegue a gonfie vele. Il rapper, in barba al chiacchiericcio, ha fatto un regalo costoso alla nuova fiamma. La polemica, neanche a dirlo, è partita in un lampo.

Fedez ha fatto un regalo a Garance Authié

Fedez e la nuova fiamma Garance Authié non si nascondono più. Il flirt è ormai di dominio pubblico, tanto che la modella francese compare spesso nelle Instagram Stories del rapper. Non solo, nelle ultime ore Federico Lucia le ha fatto anche un regalo. La polemica è scattata in men che non si dica.

Fedez: il regalo per Garance Authié scatena polemiche

Stando a quanto sostiene Fabrizio Corona, Fedez ha omaggiato Garance Authié con un regalo che rappresenta un vero e proprio schiaffo a Chiara Ferragni. Si tratta di una cena nel ristorante da Cracco in Galleria, nella stessa saletta dove i Ferragnez “festeggiavano i successi, le nascite e i momenti vinti“.

Le critiche a Fedez per la mancanza di rispetto a Chiara

A detta dei fan, il regalo che Fedez ha fatto a Garance Authié è una mancanza di rispetto nei riguardi della Ferragni. Considerando che a Milano ci sono una marea di ristoranti, molti dei quali lussuosi, non poteva sceglierne un altro? Selvaggia Lucarelli direbbe che il “falena” ha colpito ancora.