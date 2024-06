Il rapper e la modella francese sembrano continuare la loro frequentazione, alimentando le voci su una presunta relazione.

Chiara Ferragni, scontro social con la nuova fiamma di Fedez

Recentemente Garance Authié è tornata nel capoluogo lombardo e Fedez ha colto l’occasione per portarla a cena in un romantico ristorante con vista sul Duomo di Milano. Sebbene la storia con l’ex moglie Chiara Ferragni sembra ormai far parte del passato, i fan dell’influencer non hanno ancora dimenticato e non hanno perso l’occasione per attaccare la nuova fiamma sui social. La 20enne tuttavia ha risposto le per rime, con la sua consueta ironia.

Le fracciatine con Garance Authié

Lo scontro digitale non si è però limitato ai follower dell’imprenditrice. Nelle ultime settimane Chiara e Garance si sono infatti scambiate diverse frecciatine, affidate a storie su Instagram e contenuti su TikTok. Non è passata inosservata la velata allusione collegata ad una foto dell’influencer davanti al busto di Napoleone e il video con la canzone “Be My Baby”, che sembra un riferimento alla differenza d’età tra Fedez e la modella. Chiara ha anche condiviso alcuni singoli di Tony Effe, che si sta affermando sulle scene come rivale del rapper, e di Anna. Ed è proprio sulle note di “30 gradi” di Anna che Garance ha risposto, postando un video in cui balla divertita.

Interviene il padre del rapper

Sulla vicenda è intervenuto anche il padre di Fedez, Franco Lucia, che dalla notizia della rottura ha continuato a schierarsi, nel limite del possibile, con l’ex nuora, mettendo “Mi piace” ai suoi post. Gesto che gli osservatori più attenti hanno letto come un possibile tentativo di mantenere i rapporti pacifici.