Fidanzato famoso per Wanda Nara? Un mistero che fa impazzire il web

Wanda Nara al centro del gossip con un nuovo mistero sentimentale. La showgirl argentina sarebbe stata avvistata in compagnia di un uomo che ha già acceso la curiosità del pubblico: si parla di un presunto fidanzato famoso, giovane e affascinante. È davvero amore? Ecco di chi si tratta.

Wanda Nara e il mistero del nuovo fidanzato giovane e famoso

Wanda Nara

torna sotto i riflettori del gossip con una nuova presunta fiamma. Dopo aver lasciato intendere qualcosa durante una recente intervista, sembrerebbe che nel suo cuore ci sia spazio per un volto noto del panorama sportivo. Il nome dell’uomo in questione è già circolato, ma al momento manca una conferma ufficiale da parte dei protagonisti.

Entrando nei particolari, il presunto nuovo compagno di Wanda sarebbe un calciatore emergente, tra i protagonisti dell’attuale Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti. L’ex fidanzata del giovane sportivo, una modella e studentessa di marketing, non avrebbe preso bene la notizia, alimentando così l’eco mediatica intorno a questa vicenda.

Wanda Nara e il mistero del fidanzato famoso: chi si nasconde dietro il flirt?

Secondo quanto riportato dai media argentini, Wanda Nara starebbe frequentando il difensore del Boca Juniors, Ayrton Costa, classe 1999. Le riviste locali parlano di un legame in fase iniziale tra la showgirl e il giovane calciatore. La giornalista Yanina Latorre ha rivelato che i due avrebbero iniziato a sentirsi dopo che sarebbe stato proprio lui a scriverle su Instagram.

“Wanda in questi giorni ha pubblicato alcune immagini nelle quali si trova in un’automobile, una Mustang con una scritta. La stessa auto appare sull’account privato di Ayrton, targa inclusa. Abbiamo verificato, è la stessa e hanno lo stesso anello che hanno indossato in questi giorni”, è stato precisato nel programma LAM.

La reazione dell’ex fidanzata del calciatore non si è fatta attendere. La modella Candela Oyarzabal, visibilmente contrariata, ha condiviso un messaggio pungente sui social scrivendo: “Hai scambiato un Rolex con un Casio”, una chiara frecciatina ispirata alla celebre canzone di Shakira contro Piqué. A rendere il tutto ancora più emblematico, il post è stato accompagnato da una traccia musicale di L-Gante, ex di Wanda Nara, aggiungendo ulteriore pepe alla vicenda.