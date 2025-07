Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne molto amato, ha vissuto un’esperienza decisamente movimentata durante un volo da New York, culminata con l’intervento della polizia a bordo e l’allontanamento di alcuni passeggeri. Un vero e proprio caos che ha trasformato un semplice ritorno in Italia in un racconto da film d’azione. Scopriamo cosa è successo e come Lorenzo ha vissuto quei drammatici attimi ad alta quota.

Dall’amore di Uomini e Donne alla famiglia: Lorenzo e Claudia aspettano il secondo bambino

Lorenzo è sposato con Claudia Dionigi, sua ex corteggiatrice e scelta finale all’interno di Uomini e Donne. La coppia ha già una figlia, Maria Vittoria, e ha recentemente condiviso la gioiosa notizia di aspettare il loro secondo bambino.

Uomini e Donne, attimi di panico per Lorenzo Riccardi in volo da New York

Durante il viaggio di ritorno dagli Stati Uniti verso l’Italia, il giovane ha vissuto momenti di tensione, come lui stesso ha raccontato su Instagram. Riccardi si trovava nella Grande Mela per motivi lavorativi e stava per partire quando, proprio mentre l’aereo si preparava al decollo, il velivolo è stato fermato e a bordo è intervenuta la polizia.

“Entro in aereo, tutto a posto, ci prepariamo per decollare… siamo all’inizio della pista di decollo, motore a chiodo quando all’improvviso si ferma tutto. Dicono che dei passeggeri devono scendere immediatamente, non si sa il motivo, e ci siamo poi trovati la polizia a bordo e hanno fatto scendere 5-6 passeggeri. Siamo ripartiti dopo due ore.”

Ore di incertezza e disagio hanno coinvolto non solo lui, ma tutti i passeggeri presenti. “Polizia, operatori a lavoro… siamo dovuti tornare indietro ai parcheggi prima di riuscire a decollare. Un vero delirio!”, ha commentato l’ex volto di Uomini e Donne, che alla fine è riuscito a prendere il volo e tornare in Italia, dove lo attendeva la sua famiglia.