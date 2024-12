Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sposi: il matrimonio è stato celebrato ieri mattina, sabato 30 novembre, a Nola, in provincia di Napoli.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sposi: le nozze dopo l’incontro a Uomini e Donne

Dallo show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, all’altare: ieri, sabato 30 novembre, Claudia e Lorenzo si sono detti sì. “Per sempre”, hanno scritto gli sposi a corredo del primo scatto condiviso sui loro profili social dopo il matrimonio.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono sposati dopo 4 anni di amore. La loro storia è nata nel 2019 a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, quando Lorenzo era sul trono e Claudia scese dalle scale per corteggiarlo.

Dopo la scelta, Claudia e Lorenzo sono andati a convivere e, nel dicembre 2022, sono diventati genitori per la prima volta della piccola Maria Vittoria

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sposi: l’emozione nel giorno del matrimonio

Nei video condivisi sui social, si vede la sposa arrivare in chiesa accompagnata dal padre, visibilmente emozionato. Ma non è stato l’unico a lasciarsi sopraffare dai sentimenti. Quando ha accolto la sua futura moglie all’altare, Lorenzo non è riuscito a trattenere le lacrime.

Alle nozze di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno partecipato circa 150 invitati e la figlia Maria Vittoria è stata la piccola damigella della sposa.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sposi: il desiderio dopo il matrimonio

Per quanto riguarda i sogni per il futuro a Verissimo la coppia aveva dichiarato:

“Dopo il matrimonio, vorremo un altro figlio“.

Lorenzo ha rivelato di sognare un’altra femminuccia, spiegando che Claudia vorrebbe due figli, mentre lui ne desidererebbe tre, tutte femmine. Prima della nascita di Maria Vittoria, aveva pensato a un maschietto, ma da quando è nata lei, preferirebbe avere solo figlie femmine.