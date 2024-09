Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno annunciato il loro prossimo matrimonio e i piani per espandere la famiglia con un altro figlio durante un'intervista a Verissimo.

La coppia di Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, ha annunciato l'imminente matrimonio, previsto per il 30 novembre a Napoli, durante un'intervista con Verissimo. Hanno una bambina di nome Mariavittoria e desiderano espandere la famiglia dopo il matrimonio. La data è stata scelta per la passione di Lorenzo per il Natale e l'autunno, ma con l'intenzione di non avvicinarsi troppo alle festività. Durante l'intervista, Claudia ha lodato Lorenzo per il suo ruolo di padre e partner, mentre Lorenzo ha espresso la sua gratitudine per Claudia. Claudia ha anche espresso i suoi sentimenti sul diventare madre.