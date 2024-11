Un giorno speciale per Claudia e Lorenzo

Il 30 novembre è stato un giorno indimenticabile per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, ex protagonisti del programma televisivo “Uomini e Donne”. La coppia ha celebrato il loro matrimonio a Nola, una scelta che ha sorpreso molti, considerando che non è la loro città d’origine. Tuttavia, i due sposi hanno rivelato di essere stati colpiti dalla bellezza della location, decidendo così di coronare il loro sogno d’amore in questa incantevole cittadina campana.

Le emozioni del grande giorno

La cerimonia ha avuto luogo in una chiesa affollata da circa 150 invitati, tra cui amici e familiari. Tra i momenti più toccanti, si è potuto vedere Lorenzo visibilmente emozionato, con le lacrime agli occhi mentre attendeva l’arrivo della sposa. Claudia, accompagnata dal padre Sergio, ha fatto il suo ingresso trionfale, regalando a tutti i presenti un’immagine di pura gioia. La piccola Maria Vittoria, figlia della coppia, ha avuto un ruolo speciale come damigella, aggiungendo un tocco di dolcezza alla cerimonia.

Festeggiamenti e abiti da sogno

I festeggiamenti sono iniziati il giorno precedente, con un party che ha visto gli sposi e gli invitati divertirsi e ballare insieme. Claudia ha scelto un abito da sposa in pizzo bianco, con spalle scoperte e maniche a campana, un vero e proprio omaggio alla tradizione. Lorenzo, dal canto suo, ha indossato un elegante completo scuro, con giacca doppiopetto e cravatta celeste, che ha esaltato il suo fascino. Le immagini del matrimonio, condivise sui social da alcuni ex partecipanti di “Uomini e Donne”, hanno catturato l’attenzione del pubblico, mostrando la bellezza e l’emozione di questo giorno speciale.