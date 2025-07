Grande Fratello Gold, i primi nomi in lizza: l'indiscrezione clamorosa

Mancano ancora tanti mesi all’attesissima edizione del Grande Fratello Gold ma già iniziano a circolare alcuni nomi dei possibili concorrenti. Alcuni, davvero clamorosi.

Grande Fratello Gold: le prime anticipazioni

Dovrebbe partire a gennaio 2026 il Grande Fratello Gold, ovvero l’edizione dedicata ai protagonisti storici del reality show per festeggiare il 25esimo anniversario.

Alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini e il pubblico da casa non vede l’ora di rivedere gli ex volti del reality. Prima però di scoprire insieme i primi nomi in lizza, parliamo di chi saranno le opinionisti. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero esserci Anna Pettinelli e Stefania Orlando, tutto però è ancora da confermare!

Grande Fratello Gold, colpo di scena: spuntano i primi nomi bomba

Alfonso Signorini condurrà l’attesissima edizione del Grande Fratello Gold, dedicata ai personaggi storici del reality show. Ma, chi ci sarà? Il nome più gettonato è quello di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione e neo vincitrice de L‘Isola dei Famosi. Poi abbiamo Sophie Codegoni e Dayane Mello. Il pubblico spera anche di vedere Floriana Secondi, Margherita Zanatta e Tommaso Zorzi. Lorenzo Pugnaloni ha invece anticipato la possibile partecipazione di Alessandro Calabrese. Tra coloro che invece quasi sicuramente non ci saranno troviamo Luca Argentero, Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli, Brando e Raffaella.