Zeudi di Palma furiosa per il gossip: “Non sono fidanzata”, pronta a far ...

Zeudi di Palma furiosa per il gossip: “Non sono fidanzata”, pronta a far ...

Tutto è partito da una voce, un’indiscrezione. Poi sono arrivate le smentite. E adesso le diffide.

Le voci su Zeudi Di Palma e il presunto fidanzato? Solo indiscrezioni

Succede tutto in poche ore. Deianira Marzano, influencer e commentatrice social, come riporta biccy.it, pubblica una “soffiata” sicura: Zeudi Di Palma avrebbe un fidanzato, un certo Giovanni, frequentato – pare – da diversi mesi.

Aperitivi a Napoli, passeggiate. Qualche foto sfocata. Ed ecco che parte il delirio.

Le Zeudiners, cioè le fan storiche dell’ex concorrente del Grande Fratello, non la prendono bene. A dire la sua, in prima linea, Rachele – l’ex capo-ship – che su X durante il reality monitorava voti e sentiment. “Zeudi – scrive – non ha mai avuto bisogno di definirsi. Ha sempre detto di amare liberamente, uomini o donne. Ma oggi, lo dico chiaramente, è SINGLE .” E aggiunge, quasi spazientita: “Ha 23 anni. Ha diritto a vivere ogni esperienza, senza che ogni presenza umana diventi automaticamente una storia d’amore. Esistono anche le semplici amicizie”.

Smentite ufficiali e prime diffide in arrivo

Ma il punto arriva quando Giovanni smentisce tutto, pubblicamente. Non è fidanzata attualmente. Un post su Instagram, chiaro e diretto: “Mi scrivete in tanti. Io e Zeudi siamo solo amici, ci siamo conosciuti da poco tramite un amico comune, Enzo”.

Fine della storia? Non proprio. Perché dopo qualche ora interviene anche lei. Con tono fermo, ma senza alzare troppo la voce: “Giovanni è un mio carissimo amico. Non abbiamo nulla. Se l’ho visto, è perché dovevo tatuarlo. Ci siamo visti cinque o sei volte in tutto. Anzi, anche meno”. Poi arriva la parte più netta: “Partiranno delle diffide. Non dico a chi, tanto non voglio fargli pubblicità”.

Insomma, nessuna love story, solo un’amicizia nata da un tatuaggio e qualche uscita occasionale. Ma il gossip ha fatto il suo corso, come spesso accade. Ora però la linea è tracciata: Zeudi Di Palma è single. E chi continua a sostenere il contrario, rischia – davvero – una diffida.

Le fan, intanto, tirano un sospiro di sollievo. Nessun uomo all’orizzonte.