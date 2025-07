Belen Rodriguez, ancora una volta, è finita al centro dell’attenzione mediatica. Questa volta non per una nuova fiamma o un progetto lavorativo, ma per un gesto social che ha fatto subito il giro del web. Un commento – tanto innocente quanto enigmatico – lasciato sotto il post dell’ex ha acceso il dibattito tra i fan, scatenando dubbi, teorie e un’ondata di curiosità.

La relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Un tempo Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si attaccavano duramente sui social, tra accuse reciproche e interventi legali. La loro relazione, durata poco più di un anno tra il 2020 e il 2021, ha portato alla nascita della figlia Luna Marì. Dopo la rottura, i rapporti sono stati altalenanti, con momenti di forte tensione, come a dicembre 2023, quando Belen portò Luna in Argentina con l’ex Elio Lorenzoni, scatenando un duro scontro pubblico.

All’epoca, lei accusò Antonino di essere sparito durante il Grande Fratello Vip. Oggi, però, i toni si sono placati: i due sembrano aver ritrovato un’intesa e condividono un rapporto più sereno, quasi amichevole.

Antonino, ospite a “Pomeriggio 5” e “The Couple”, aveva chiarito apertamente: il loro riavvicinamento non nascondeva alcuna riconciliazione romantica, ma il desiderio condiviso di garantire stabilità a Luna Marì. “Stare con Belen è fondamentale per la vita di Luna… e anche per la mia”.

Belen Rodriguez, il commento sospetto all’ex lascia i fan increduli

Negli ultimi mesi, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono stati spesso avvistati insieme, soprattutto in compagnia della loro piccola Luna Marì. Il clima tra i due, però, sembra essersi rasserenato non solo per il bene della figlia, ma anche sul piano personale: tra loro è tornata una certa armonia.

Di recente, Antonino ha condiviso su Instagram una serie di scatti, tra cui una foto in jeans accompagnata da una didascalia ironica: “Cerca il buco“. A sorpresa, è arrivato il commento di Belen, che con tono sarcastico ha risposto: “Nel pantalone“. L’hairstylist ha replicato prontamente con un divertito: “Eccallà“.

Uno scambio sorprendente, che lascia intravedere un legame ormai disteso, fatto di complicità, ironia e una confidenza che sembra aver superato le vecchie incomprensioni. Tuttavia, tra i fan della coppia serpeggia un dubbio: si tratta solo di un’amicizia ritrovata per il bene della figlia, o dietro questa ritrovata sintonia si nasconde qualcosa di più?