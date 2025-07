Sembravano destinati a superare ogni tempesta, ma la favola è finita. Dopo mesi di silenzio, Jenny Guardiano ha finalmente deciso di raccontare la sua verità sulla fine della relazione con Tony Renda, nata sotto i riflettori di Temptation Island. Tra retroscena inaspettati e nuove consapevolezze, l’ex protagonista del reality ha spiegato cosa è davvero successo una volta spenti i riflettori.

Temptation Island, la rottura tra Jenny Guardiano e Tony Renda

Un periodo già difficile è stato ulteriormente aggravato dalla perdita del padre di Jenny, venuto a mancare lo scorso 11 dicembre a causa di un tumore. La giovane siciliana aveva ammesso che il lutto ha profondamente segnato il suo stato d’animo, rendendo ancor più complicata la rottura con Tony Renda. Parlando su Instagram, Jenny aveva dichiarato:

“La relazione con Tony è finita. Sicuramente non è semplice per tutto quello che sto vivendo. Ho preferito fare silenzio fino ad ora per rispettare questo momento della mia vita. Però, viste tutte le segnalazioni, voglio dissociarmi dai suoi comportamenti. Lo faceva prima, lo fa adesso, non cambia niente. Grazie per avermi illuminata e per aver mandato le vostre conversazioni. Va bene così”.

Queste frasi riflettono il mix di dolore personale e delusione che ha portato Jenny a prendere le distanze da Tony, che – come lei stessa ha raccontato – in un momento tanto delicato non è stato al suo fianco e non ha partecipato nemmeno al funerale del padre. L’insieme di questi eventi ha spinto Jenny a chiudere definitivamente, alla ricerca di pace e rispetto per se stessa.

Temptation Island, Jenny Guardiano rompe il silenzio su Tony Renda: il retroscena

A distanza di alcuni mesi dalla conclusione della loro storia – ormai definitivamente chiusa – Tony Renda avrebbe cercato di riallacciare i rapporti con l’ex compagna Jenny Guardiano. Tuttavia, l’ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island ha deciso di respingere ogni tentativo di contatto.

Il deejay si sarebbe fatto risentire proprio in coincidenza con la messa in onda della nuova stagione del programma condotto da Filippo Bisciglia. A rivelarlo è stata la stessa Jenny attraverso le sue Instagram stories:

“Non lo sentivo da tanto, e qualche giorno fa ha provato a scrivermi. Ma l’ho bloccato. Non ho voglia di sentire altre scuse inutili. Quando una persona ti delude più di una volta, non merita più il tuo spazio, né il tuo tempo. E quando vivi come vuoi, diventi la cattiva solo perché dai fastidio a molti”.

La fine della relazione tra Jenny e Tony, tra le coppie più chiacchierate della scorsa edizione del reality, era stata annunciata pubblicamente nel dicembre scorso. A motivare l’allontanamento era stata la stessa Jenny, lasciando intendere che alla base della rottura vi fossero comportamenti gravi e irrispettosi, inclusi presunti tradimenti.