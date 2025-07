La storia tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, due volti noti di Uomini e Donne, ha tenuto col fiato sospeso molti fan del programma. Ruggiero rompe il silenzio e racconta la decisione presa dalla dama, svelando cosa è successo realmente tra loro. Nel frattempo, l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni aggiunge un dettaglio importante.

Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: le parole di lui

Il primo segnale che ha fatto ipotizzare una crisi è stato proprio il silenzio sui social. Da diverse settimane, Barbara non pubblica più contenuti insieme a Ruggiero e ha drasticamente ridotto la sua attività online. Questa inattività ha subito destato sospetti, soprattutto in un momento in cui il pubblico sperava di vedere la loro relazione evolversi. A intervenire per primo qualche giorno fa è stato proprio lui, Ruggiero, molto presente su TikTok. A chi gli chiedeva spiegazioni sulla situazione con Barbara, ha risposto con un tono calmo ma deciso:

“Non devo andare da nessuna parte, tanto meno in trasmissione. Rispettate il silenzio di Barby. Io sono anni che faccio storie con il mio mare, continuerò a farle. Non penso faccia nulla di male”.

Barbara sta attraversando un periodo complicato, dovendo prendersi cura della sorella che in questi giorni è ricoverata a causa di un grave incidente.

Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: è davvero finita? La verità

Nel mondo dello spettacolo, il silenzio parla spesso più delle parole. L’assenza di una smentita ufficiale ha alimentato i rumor, spingendo alcuni opinionisti online a confermare la separazione. Tra loro, l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha condiviso una storia su Instagram a riguardo:

“Ho sentito Barbara qualche giorno fa e le ho chiesto come sta. Queste situazioni meritano tutto il rispetto del mondo e mi auguro davvero che sua sorella superi tutto nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la coppia, questa crisi era abbastanza prevedibile. Hanno cavalcato un po’ l’onda per un’ospitata e via. Io personalmente non ci ho mai creduto, soprattutto in lui, che l’ha usata solo per farsi conoscere”.

