Raffaella Mennoia è la curatrice di “Temptation Island“, nonché braccio destro della regina della tv, Maria De Fillippi, con la quale ha lavorato per “Uomini e Donne”, C’è Posta per Te” e “Amici”.

Nel corso di una lunga intervista di Renato Franco per il Corriere della Sera, la Mennoia si è raccontata, parlando sia del rapporto con la De Filippi, sia rivelando i segreti del reality dei sentimenti. Raffaella ha rivelato che, lavorare con Maria è “molto faticoso, lavoriamo tantissime ore, per questo ogni tanto qualcuno decide di smettere. Ma siamo tutti convinti che questa sia la via più giusta per fare programmi che funzionano”. La Mennoia ha poi parlato di “Temptation Island”, affermando che c’è un estremo controllo sulle coppie, affinché sia tutto autentico: “le coppie devono passare quattro provini, incrociamo i racconti, parliamo con loro separatamente, abbiamo bisogno di prove, di foto, di messaggi.”

Il braccio destro di Maria De Filippi svela i segreti di Temptation Island: “Tagliamo le scene esplicite”

Sempre durante l’intervista per il Corriere della Sera, Raffaelle Mennoia ha parlato del successo di “Temptation Island“, sta anche nel fatto di non voler mostrare le scene più esplicite, perché: “il tradimento infondo è una fragilità emozionale, non è necessario mettere per forza in scena la rottura di un legame. Non puntiamo alla ricerca di una spettacolarizzazione voyeuristica, ci sono delle situazioni che non mostriamo, chi vuole capire capisce. Non c’è bisogno di calcare la mano, di indugiare su determinati gesti, non serve il dettaglio.”