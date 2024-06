Raffaello Tonon è stato per anni un opinionista molto attivo nei salotti televisivi italiani. Noto per essere stato anche un concorrente di Reality il presente di Tonon è lontano dalla televisione. Ha scelto di dedicarsi alla ristorazione e, ad oggi, lavora come cameriere in una nota vineria dell’Emilia-Romagna. Il motivo? La necessità di raggiungere la pensione: “Da mesi collaboro in una realtà che mi scalda il cuore”, è ciò che ha dichiarato l’ex opinionista.

Raffaello Tonon lontano dalla televisione: “Ho bisogno della pensione”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaello Tonon (@raffaello_tonon)



A spiegare il motivo che lo ha portato ad allontanarsi dalle telecamere è stato lo stesso Tonon attraverso un post condiviso su Instagram nel quale appare sorridente in abiti da lavoro. La sua è stata una decisione legata ad un passato da cliente e al desiderio di diventare un giorno proprietario:

“Il mio primo grande amore è stato l’accoglienza, quella chiaramente a pagamento, in tutti gli hotel della riviera. Ero cliente e desideravo essere proprietario. Lo sono stato in passato. Da mesi collaboro in una realtà che mi scalda il cuore perché quando gli altri si divertono e tu con loro, non c’è da porsi domande. Rido con soddisfazione, oggi mi districo tra i piatti d portata, e le telecamere. Quando i clienti mi chiedono: “È Tonon? Rispondo sì ma il fratello ricco è a Milano, io ho bisogno della pensione. Grandi risate. Ho chiesto di fare questo scatto seduto, una volta funzionava così. L’oste in mezzo e i clienti affezionati intorno. Rimpiango i tempi andati ragione per la quale faccio del mio meglio perché possano tornare”.

La lunga esperienza televisiva di Tonon

Lanciato dal mai dimenticato Maurizio Costanzo, Tonon divenne ospite del Maurizio Costanzo Show prima e successivamente parte del cast di Buona Domenica. Da lì in poi la partecipazione a diversi reality show targati Mediaset tra i quali si segnalano La Talpa o ancora la seconda edizione de “La Fattoria”. In anni più recenti partecipò al Gf Vip del 2017. Divenne anche opinionista di Mattino Cinque News.