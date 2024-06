Ancora nubi all'orizzonte per Eleonora Giorgi che dovrà rifare la chemioterapia. L'annuncio è stato fatto in collegamento durante la puntata di Pomeriggio Cinque.

Per l’attrice Eleonora Giorgi questo non è stato un periodo per nulla facile. Alla fine di novembre 2023 le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. A distanza di circa sette mesi nuove nubi si sono avvicinate nella vita dell’attrice che dovrà ripetere il percorso di chemioterapia. L’annuncio è stato fatto dalla stessa Giorgi nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, programma condotto da Myrta Merlino. L’attrice sarebbe dovuta apparire in studio venerdì 14 giugno, ma ciò purtroppo non è avvenuto.

Eleonora Giorgi, l’attrice dovrà rifare la chemioterapia: “Mi ha abbattuta”

Le due donne hanno parlato tra loro come due vecchie amiche. Myrta Merlino, nel corso del collegamento ha evidenziato la grande forza che Eleonora Giorgi ha mostrato durante il suo percorso di malattia, tanto da arrivare a mandarle un abbraccio virtuale: “Eleonora ti volevo abbracciare ma nonostante tutto sei riuscita ad esserci. Contro tutte le avversità, brava”, è ciò che ha dichiarato a tale proposito la conduttrice.

Eleonora Giorgi: “Sono bombardata da cure serie”

L’attrice ha ringraziato per gli apprezzamenti manifestati dalla conduttrice di Pomeriggio Cinque, affermando: “Grazie perché mi hai dato della tigre ma io sono bombardata da cure molto serie che grazie a dio esistono. E così invece di un normale cammino post-operatorio di chemio preventive […] in realtà è tutto più pesante e per questo non sono riuscita a venire da te. Però almeno la telefonata sì”. Non ultimo Eleonora Giorgi ha spiegato come si è sentita dopo aver fatto la chemioterapia: “Mi ha abbattuta. Permettimi di abbracciare tutto il pubblico che mi è vicinissimo”.