Eleonora Giorgi continua ad occuparsi della sua salute dopo la scoperta del tumore al pancreas, diagnosticato nel 2023: dopo gli aggiornamenti costanti sul suo profilo Instagram ha rivelato nuovi dettagli in un’intervista a Gente.

« Confesso che spesso mi sembra di avere una mina nella pancia e fa male, ma non mi scoraggio . H o fatto chemio devastanti e finora non ho perso tanti capelli».

In merito alla scoperta del tumore, la Giorgi dichiara:

«All’inizio non volevo farmi operare, pensavo che il corso della mia vita fosse praticamente finito. Se dovevo morire, allora volevo terminare i miei giorni in modo normale, senza cure devastanti, senza calvari terapeutici, non mi andava che il mio nipotino mi ricordasse emaciata e smunta come un cadavere come purtroppo è successo a me negli ultimi giorni di vita di mia madre».