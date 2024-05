Dopo l’intervento per la rimozione del tumore, Eleonora Giorgi dovrà riprendere la chemioterapia. L’attrice ha confessato che ha intenzione di vincere questa battaglia perché vuole veder crescere suo nipote Gabriele.

Eleonora Giorgi riprende la chemioterapia: le parole

Intervistata dal settimanale Gente, Eleonora Giorgi ha parlato delle sue condizioni di salute. Dopo l’intervento per la rimozione del tumore, dovrà riprendere la chemioterapia che, per sua stessa ammissione, ha “effetti devastanti“. Non ha nessuna intenzione di arrendersi alla malattia perché vuole veder crescere suo nipote Gabriele.

Il racconto commovente di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ha raccontato:

“Dopo l’intervento è come se fossi rinata una seconda volta. Il tumore al pancreas è tra i più pericolosi, con un’incidenza di mortalità importante. Dovevo fare la prima chemioterapia per bruciarlo e poi un’operazione, che non era né semplice né tantomeno scontata. Ora riprenderò a fare la chemioterapia e non smetterò di combattere. All’inizio non volevo farmi operare, pensavo che il corso della mia vita fosse praticamente finito. Se dovevo morire, allora volevo terminare i miei giorni in modo normale, senza cure devastanti, senza calvari terapeutici, non mi andava che il mio nipotino mi ricordasse emaciata e smunta come un cadavere, come purtroppo è successo a me negli ultimi giorni di vita di mia madre”.

Eleonora Giorgi: ecco quando inizia la chemioterapia

Eleonora inizierà la chemioterapia tra qualche giorno e la terminerà proprio a ridosso del matrimonio del figlio Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia. Spera che per il giorno delle nozze sia tornata in forma. Ha dichiarato: