Ida Platano è stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne, ma il suo percorso nel programma non si è concluso al meglio. La donna infatti ha deciso di andarsene, non riuscendo più a reggere all’ennesima segnalazione sul suo corteggiatore, Mario Cusitore. Sui social Mario ha sempre tentato di difendersi, spiegando che i sentimenti verso Ida erano veri. Ma ora nuove segnalazioni allontanano sempre di più la possibilità di un ritorno di fiamma.

Mario Cusitore e Roberta Di Padua

L’ex corteggiatore è stato beccato di recente in compagnia di Roberta Di Padua, ex dama di Uomini e Donne e fidanzata di Alessandro Vicinanza (ex compagno di Ida).

I due erano entrambi ospiti di un evento a Cassino e tra loro sembra essersi subito instaurata una forte chimica, fatta di sorrisi e abbracci.

La reazione di Ida Platano

Ida Platano non è di certo una fan di Roberta Di Padua. Durante il loro percorso a Uomini e Donne entrambe hanno iniziato a corteggiare lo stesso uomo, Alessandro Vicinanza. Questo prima scelse Ida, poi la lasciò per andare con Roberta.

La reazione sui social dell’ex dama alla vista di Mario e Roberta insieme è decisamente esplicativa: il video di Fantozzi che grida: “Che figura di mer*a”