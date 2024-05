Antonella Clerici sgrida la figlia Maelle in diretta: "Sono incavolata"

Antonella Clerici sgrida la figlia Maelle in diretta: "Sono incavolata"

Nel corso di una delle ultime dirette di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha sgridato la figlia Maelle. La conduttrice non è riuscita a trattenersi, dimenticando che gli adolescenti non amano troppo esposizioni di questo tipo.

Antonella Clerici, nel corso di una delle ultime puntate di E’ sempre mezzogiorno, ha rimproverato la figlia Maelle. Non è la prima volta che la conduttrice utilizza la tv per comunicare con la pargola: qualche mese fa, ad esempio, le ha ricordato di prendere l’antibiotico. Questa volta, però, ha voluto sgridarla in diretta.

Le parole di Antonella Clerici

Antonella Clerici, nel bel mezzo di E’ sempre mezzogiorno, ha dichiarato:

“Io oggi sono arrabbiata con mia figlia, divento pazza. Sulla scuola sono terribile. Oggi però non vorrei parlare troppo di scuola che sono incavolata con mia figlia, parliamo invece di gnocchi di melanzane”.

La reazione dello chef Daniele Persegani

A quanto pare, Maelle, che oggi ha 15 anni e frequenta il Liceo Classico, ha combinato qualcosa a scuola. Un brutto voto, immaginiamo. Lo chef Daniele Persegani, che stava presentando la propria ricetta accanto a lei, ha esclamato: “Come sei pesante anche te, però“. Antonella Clerici, però, non ha mollato: