Durante la prima puntata di Io Canto Family, Gerry Scotti ha lanciato una frecciatina ad Antonella Clerici. Le parole del conduttore, ovviamente, non sono passate inosservate.

Gerry Scotti: la frecciatina ad Antonella Clerici

Nel corso della prima puntata di Io Canto Family, Michelle Hunziker ha ricevuto una sorpresa da parte di Gerry Scotti. Il conduttore è stato simpatico come sempre, ma si è lasciato scappare una frecciatina rivolta ad Antonella Clerici. Questo, almeno, è quanto hanno pensato i telespettatori più attenti.

Cosa ha detto Gerry Scotti?

Gerry Scotti, dopo aver passato il timone di Io Canto Family alla Hunziker, ha esclamato:

“Mi sono inventato un titolo… Va che bello perché potrebbe essere un format…Ti lascio una trasmissione…”.

Secondo i telespettatori più attenti, le parole di Gerry non sono altro che una frecciatina ad Antonella Clerici. Quest’ultima, infatti, ha condotto per tanti anni un format che si chiama Ti lascio una canzone. Non solo, in una recente intervista al settimanale Chi, ha dichiarato che Mediaset prende spesso spunto dai suoi programmi.

Che rapporto hanno Gerry Scotti e Antonella Clerici?

E’ bene sottolineare che le parole di Gerry Scotti potrebbero anche non essere collegate ad Antonella Clerici. Non a caso, i due conduttori hanno un ottimo rapporto e non hanno mai avuto grandi attriti.