"Quanti soldi fai guadagnare alla Rai?" La risposta di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha risposto ad alcune domande sulla sua carriera tv e sui guadagni che, con il suo programma, farebbe incassare alla Rai.

Antonella Clerici: i guadagni

Antonella Clerici ha svelato alcuni retroscena sul suo meritato successo tv e non si è tirata indietro neanche quando, sul settimanale Gente, le è stato chiesto quanti soldi faccia incassare alla Rai. . “Tanti credo. È dal 1986 che lavoro in Rai, tra un po’ festeggio i 40 anni. Sono una fedele, sentimentale. Come Carlo Conti, Amadeus, Milly Carlucci… Prima o poi arriveranno dei giovani al nostro posto, è giusto così”, ha dichiarato. La conduttrice ha anche parlato del doloroso periodo in cui, a seguito della nascita di sua figlia, le è stato imposto un periodo di lontananza dal lavoro.

“Buona sì, ma mica Biancaneve. So puntare i piedi quando serve: mi fecero fuori (dalla Prova del cuoco, ndr) perché rimasi incinta e quando tornai pretesi la mia fascia e il mio programma”, ha dichiarato a Gente, e ancora: “Di Rai1 a Milano ci son solo io, è un beneficio che mi sono presa per la mia ‘anzianità aziendale’ (…) Lo studio di Rai Mecenate 2000 è tutto mio, da 4 anni: in una metà faccio Mezzogiorno, nell’altra The Voice”. Sui social in tanti hanno fatto i complimenti alla loro beniamina e sono curiosi di saperne di più in merito alla sua carriera tv.