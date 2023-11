Antonella Clerici, la confessione sulla figlia: "Ha una bellezza esotica, ma non lavorerà in tv"

Antonella Clerici ha svelato qualche dettagli sul rapporto con sua figlia Maelle, che oggi ha 14 anni.

Antonella Clerici: la confessione sulla figlia

Antonella Clerici ha un rapporto stupendo con la sua unica figlia, Maelle, e a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato per la prima volta che oggi lei frequenterebbe il liceo classico e che il sogno sarebbe quello di lavorare come veterinaria di grandi animali. “Fa la prima liceo classico. E’ molto intelligente e di una bellezza esotica, particolare. Ma non le riconosco alcun talento artistico, non è portata per lo spettacolo”, ha svelato la conduttrice, e ancora: “Secondo me sarebbe un grande medico, non è schizzinosa, non ha paura di niente: ha un coraggio da leone che io non ho. Lei vorrebbe fare la veterinaria di animali grandi e secondo me le verrebbe benissimo”.

Antonella Clerici ha avuto sua figlia insieme al suo ex, Eddy Martens. Oggi lui e Maelle sono riusciti a costruire uno splendido rapporto, e a tal proposito la conduttrice ha detto: “Si è riavvicinata anche molto al papà Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre.”