Nella giornata di giovedì 23 maggio si sono svolti i funerali di Dimitri Iannone, Robert Banca e Filomena Del Piano, morti in un incidente. Il preside del reality Il Collegio ha voluto ricordare il ragazzo sui social.

Funerali di Dimitri Iannone, il ricordo del preside del reality Il Collegio: “Era veramente un bravo ragazzo”

Giovedì 23 maggio si sono svolti i funerali di Dimitri Iannone, Robert Banca e Filomena Del Piano, tre ragazzi di 24, 23 e 19 anni morti in un incidente a Villa Literno, nella provincia di Caserta. Dimitri era conosciuto perché nel 2017, all’età di 17 anni, aveva partecipato alla prima edizione del reality Il Collegio. Nel giorno dei funerali, Paolo Bosisio, che in quell’edizione era il presidi, ha voluto ricordare il ragazzo con un post sui social network.

“Io lo ricordo benissimo, è venuto a Il Collegio il primo anno in cui abbiamo fatto questa serie. Era un bravo ragazzo, con qualche difficoltà di comportamento, ma era davvero un bravo ragazzo” ha dichiarato il preside, sottolineando che era adorato dai suoi genitori adottivi.

L’incidente in cui è morto Dimitri Iannone

L’incidente in cui sono morti Dimitri Iannone, Roberto Banca e Filomena Del Piano si è verificato nella notte tra sabato e domenica in via delle Dune a Villa Literno, in provincia di Caserta. L’auto su cui viaggiano, una 500 Abarth, si è scontrata in modo frontale con una 500 X, per poi ribaltarsi. I tre sono rimasti incastrati nell’abitacolo e purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.