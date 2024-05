Jannik Sinner in conferenza stampa al Coni dopo il forfait per infortunio agli Internazionali di tennis di Roma: preoccupazione anche per il Roland Garros.

Le dichiarazioni di Jannik Sinner

Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali di Roma: il tennista altoatesino ha annunciato ieri sui social la decisione di ritirarsi a causa dell’infortunio all’anca che lo ha costretto a rinunciare anche al match dei quarti di finale al Madrid Open.

«Pensavamo fosse un problema non grave, invece con la risonanza abbiamo visto che qualcosa non va al 100%, non voglio dire cosa esattamente ma abbiamo tutto sotto controllo. Di sicuro se il problema non è curato al cento per cento mi fermo ancora, non ho voglia di buttare via tre anni di carriera in futuro. Non ho fretta. Curare il corpo è molto più importante di tutto».

Jannik Sinner e la partecipazione alla competizione di Parigi

«Se ho fatto qualche errore? Non lo so. Ora mi rendo conto che il riposo è molto importante. Ora sarà un periodo senza giocare, dobbiamo vedere dalla prossima settimana come lavorare ma dobbiamo ancora decidere».

Il sostegno dei tifosi sono di incoraggiamento in vista dei prossimi impegni con il Roland Garros che rappresenta ora il prossimo appuntamento importante: nonostante ciò, tante sono le preoccupazioni.

«Ovviamente la preparazione per Parigi non sarà ottimale, siamo abbastanza stretti, ma io e il mio team daremo il massimo per arrivare lì con una percentuale alta per competere. A Parigi giocherò comunque solo se sarò al 100%, se c’è un mezzo dubbio vedremo».

Il sogno di giocare a Roma non si arresta per Sinner