Nella giornata di oggi, venerdì 24 maggio, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4 a Cirò, in provincia di Crotone, in Calabria.

Terremoto a Cirò, in provincia di Crotone: scossa di magnitudo 4

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 19.35 di oggi, venerdì 24 maggio, a Cirò, in provincia di Crotone, a una profondità di 23 km. I dettagli sono stati svelati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoto a Cirò: avvertito anche in Puglia e Basilicata

La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in tutta la provincia di Crotone, in Calabria, ma anche in Puglia, tra Taranto e Lecce. Segnalazioni anche dalla costa della Basilicata. Nonostante la grande paura, per il momento fortunatamente non sono stati segnalati danni a cose o persone.